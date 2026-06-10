Ceccano, contrasto a scarico abusivo e falsa beneficenza nei punti di raccolta degli abiti usati

La Polizia Locale, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale, contrasta le mini discariche e vanifica anche raccolte benefiche abusive. Sanzionato anche l’abbandono del vestiario fuori dai contenitori.

La Polizia locale di Ceccano, su indirizzo dell’Amministrazione comunale, ha intensificato l’azione di contrasto allo scarico abusivo di rifiuti nei punti di raccolta degli abiti usati. È stata anche sanzionata una persona che non li ha conferiti correttamente. Il vestiario è stato lasciato fuori dai contenitori, contribuendo ad aumentare il volume degli indumenti abbandonati a terra.

«I contenitori non sono discariche – mette in chiaro il sindaco, Andrea Querqui -. Servono a concentrare indumenti, scarpe e pelletteria. Di raccordo con la forza pubblica, abbiamo deciso di intensificare i controlli per evitare il ripetersi di comportamenti scorretti come quelli segnalati dai cittadini nei giorni scorsi».

«È bene ricordare – precisa il primo cittadino – che le buste devono essere inserite correttamente nel contenitore. Non devono essere molto grandi, ma di piccole e medie dimensioni, altrimenti non entrano nella fessura. Si avvisa, inoltre, che non devono essere assolutamente lasciate fuori casa in attesa del ritiro porta a porta».

Il consigliere Colombo Massa, delegato all’Ambiente e Decoro Urbano, ha scongiurato anche alcuni potenziali tentativi di truffa. «Abbiamo ricevuto segnalazioni di abusivi – racconta – che lasciano bigliettini di raccolta per una falsa beneficenza. Il Comune non ha rilasciato autorizzazioni né tantomeno sono arrivate richieste di raccolta sul territorio in tal senso. È un problema grave, che danneggia anche l’ambiente e non permette la corretta distribuzione del materiale raccolto».

«Queste attività – conclude il delegato – non sono spesso in regola, raccolgono gli abiti usati e ne fanno una cernita, per poi buttare nei pressi dei contenitori tutto quello che non interessa. Contribuiamo tutti insieme a migliorare il decoro urbano di Ceccano. Bastano piccoli gesti ma che possono aiutare a tenere pulita l’area dove sono collocati i cassonetti».