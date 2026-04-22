Ceccano – Consiglio comunale il 29 aprile. Il 4 maggio focus sul Castello dei Conti

È stato convocato per martedì 29 aprile alle ore 9 il Consiglio comunale di Ceccano. Una seduta che si preannuncia particolarmente significativa per la gestione amministrativa dell’ente, chiamato ad affrontare passaggi chiave sul fronte economico-finanziario.

All’ordine del giorno figura innanzitutto l’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, atto fondamentale per certificare lo stato dei conti pubblici e l’equilibrio delle finanze comunali. In discussione anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio, tema sempre delicato che potrebbe aprire un confronto tra maggioranza e opposizione, e la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione.

Non si esaurisce qui l’agenda politica dei prossimi giorni. Su richiesta delle minoranze, è stato infatti convocato un ulteriore Consiglio comunale per il 4 maggio, interamente dedicato ai lavori riguardanti il Castello dei Conti, uno dei simboli storici della città. Un appuntamento che si preannuncia acceso, con l’opposizione pronta a chiedere chiarimenti su interventi, tempi e gestione del sito.

Due sedute ravvicinate che delineano un momento cruciale per l’amministrazione comunale, tra conti da approvare e questioni strategiche sul patrimonio cittadino.