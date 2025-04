Ceccano – Consiglio Comunale dei Giovani: eventi “Stop & think”

01Consiglio Comunale dei Giovani: eventi “Stop & think” 31/03. Il Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano è lieto di promuovere una serie di eventi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale nelle scuole superiori della nostra città. Questa iniziativa ha l’obiettivo di educare i giovani e le giovani sui comportamenti da adottare quando si è in strada, sia a bordo di un veicolo che non. Per questo motivo, saranno con noi anche i Carabinieri e i Vigili Urbani, che condivideranno le loro esperienze personali e ci forniranno dei consigli pratici. Questi eventi sono l’ennesimo esempio dell’impegno che il Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano sta mettendo per migliorare la sicurezza e il benessere dei giovani e delle giovani della nostra città. Già in precedenza, abbiamo trattato questo tema con una lettera, nella quale abbiamo richiesto una maggiore messa in sicurezza della strada Asi, teatro di incidenti che coinvolgono tutta la comunità ceccanese. Mercoledì 2 saremo dalle 11:00 alle 13:00 presso il liceo scientifico e linguistico di Ceccano, mentre lunedì 7 dalle 11:00 alle 13:00 saremo presso l’ I.T.E. Ceccano. Speriamo che eventi come questi possano avere un impatto positivo sulla cittadinanza, aumentando la consapevolezza e riducendo il numero di incidenti stradali nella nostra città.

Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano

Correlati