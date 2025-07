Ceccano, consegnato un nuovo mezzo per il trasporto disabili: sinergia tra istituzioni e imprese

Martedì 22 luglio, in Sala Consiliare, è stata accolta la Fondazione Progetti del Cuore, in occasione della consegna di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

Dichiarazione della Vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali Avv. Mariangela De Santis

“Ringraziamo la Fondazione Progetti del Cuore che, con il fondamentale contributo di realtà imprenditoriali del territorio, ha dotato l’ente di un mezzo idoneo al trasporto di persone con difficoltà motorie. Questo testimonia come sia preziosa l’integrazione tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadinanza, quando riesce ad assicurare tutela delle categorie più fragili.”

Dichiarazione del Sindaco Dott. Andrea Querqui

“Accogliamo con piacere il progetto, perché siamo convinti che il livello di civiltà di un paese si misuri da questo: incontrare le esigenze delle persone che vivono condizioni complesse e sostenerle nelle loro attività quotidiane.

Grazie alla società Progetti del Cuore e alla Presidente Annalisa Minetti.

Non ultimo, ringrazio le imprese che hanno scelto liberamente di aderire all’iniziativa, un esempio di altruismo e solidarietà che mi onora come sindaco e cittadino di Ceccano.

Migliorare la qualità di vita dei cittadini ceccanesi è l’obiettivo che muove la nostra attività amministrativa. Continueremo a lavorare in questo senso, per rendere Ceccano una città inclusiva e alla portata di tutti e tutte.”

