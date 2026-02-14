Ceccano “Comune Riciclone”

Nell’ambito dell’Ecoforum tenutosi a Latina e riguardante le province di Frosinone e Latina, il Comune di Ceccano, assieme ad altri comuni, è stato premiato da Legambiente come “Comune Riciclone”.

Per la città fabraterna il riconoscimento è stato ritirato dal Delegato all’ambiente Colombo Massa.

Il Delegato, nel ringraziare i cittadini per l’impegno profuso per il corretto conferimento dei rifiuti, ha dichiarato che il risultato deve essere uno stimolo a proseguire e rafforzare le azioni già intraprese in favore dell’ambiente, come il rafforzamento dei controlli per l’incivile abbandono dei rifiuti.

Oltre a essere dannoso per il territorio, questo fenomeno incide in modo sostanziale e negativo sulla percentuale della raccolta differenziata.

Il delegato all’Ambiente Colombo Massa

