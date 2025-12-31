Ceccano “Comune del Cuore”: raccolti oltre 2.000 euro per Telethon grazie alla solidarietà dei cittadini

Il Comune di Ceccano ha accolto in sala consiliare Valeria e suo figlio Mattia, originari di Veroli, a conclusione dell’iniziativa di solidarietà promossa a sostegno della Fondazione Telethon. L’incontro si è svolto dopo il versamento della somma raccolta ed è stato un momento simbolico e concreto per testimoniare il valore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’impegno della comunità locale.

Lo scorso 20 e 21 dicembre, Ceccano è stata attraversata da una vera e propria onda di solidarietà.

Per la prima volta, il Comune di Ceccano ha aderito ufficialmente all’iniziativa di Telethon, allestendo in città i banchetti solidali per l’acquisto dei Cuori di Cioccolato, simbolo della campagna natalizia a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Un risultato importante, che segna un traguardo storico: Ceccano è diventata ufficialmente “Comune del Cuore”, prima città di dimensioni maggiori della provincia di Frosinone ad aderire all’iniziativa. Grazie alla straordinaria risposta della cittadinanza, sono stati raccolti complessivamente 2.027 euro.

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare tutte le cittadine e tutti i cittadini di Ceccano che hanno partecipato e contribuito con generosità, dimostrando ancora una volta quanto la nostra comunità sia solidale, sensibile e attenta ai bisogni degli altri. La risposta è stata forte e sentita, a conferma di un tessuto civico vivo e partecipe.

Un ringraziamento speciale va a Mario Massa, Coordinatore Provinciale della Fondazione Telethon, ai volontari e alle volontarie che hanno messo a disposizione tempo ed energie, e alla Fondazione Telethon, che da anni svolge un lavoro fondamentale a sostegno della ricerca scientifica, in particolare quella rivolta ai bambini affetti da malattie genetiche rare.

Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di aver fatto parte di questa iniziativa e di aver contribuito in maniera concreta a una causa così importante. Il mondo del volontariato e della ricerca rappresenta un pilastro essenziale della nostra società e merita il massimo sostegno da parte delle istituzioni.

Questo grande risultato non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza: negli anni a venire il Comune di Ceccano continuerà a promuovere e sostenere iniziative di questa portata, rafforzando il legame con la Fondazione Telethon e con tutte le realtà che operano per il bene comune.