Ceccano, comizi con regole: il Commissario fissa tempi e luoghi per la campagna elettorale

Delibera del Viceprefetto Giombini: manifestazioni elettorali possibili solo in orari stabiliti. Due ore a evento, stop alle 22, proroga fino a mezzanotte solo nell’ultima settimana.

Ceccano entra nel vivo della campagna elettorale. A poco più di due settimane dal voto, il Commissario straordinario del Comune detta le regole per lo svolgimento di comizi e manifestazioni nelle piazze cittadine. Un atto necessario per garantire ordine, equità e rispetto degli spazi pubblici in una fase delicata e ad alta tensione.

Con la delibera numero 79, firmata mercoledì dal Viceprefetto Fabio Giombini, è stato stabilito il quadro normativo per l’utilizzo delle aree pubbliche. Le disposizioni valgono sia per le elezioni amministrative che per la consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno.

I comizi potranno tenersi a partire dalla data di indizione dei comizi elettorali fino alla mezzanotte di venerdì 23 maggio, giorno che precede l’avvio delle operazioni di voto. Le fasce orarie consentite sono dalle ore 9 alle 14 e dalle 16 alle 22. Nell’ultima settimana di campagna, però, sarà possibile estendere le attività fino alle ore 24.

Non più di due ore per ciascun evento e un sistema di prenotazione rigido: per accedere agli spazi pubblici, i candidati o i promotori delle liste dovranno presentare richiesta all’ufficio protocollo del Comune, almeno due giorni prima della data dell’evento. In caso di richieste concomitanti per lo stesso luogo e orario, sarà considerata valida la domanda presentata per prima.

Una stretta necessaria, secondo l’amministrazione commissariale, per evitare sovrapposizioni, contenziosi e garantire un confronto democratico all’interno di regole condivise.