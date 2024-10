Ceccano – Comitato Residenti Centro storico: “Una multa al giorno…”

Dalla riapertura di Piazza Camillo Mancini, si assiste ad un giornaliero via vai della Municipale intenta a vidimare multe, a coloro che parcheggiano (quasi tutti residenti) al centro della Piazza.

Ci si addormenta sereni, per poi trovare l’indomani, sul cruscotto della macchina, la multa giornaliera e pure salata.

Si intima di ‘lasciare libero lo spazio’ : antica ordinanza, che c’è da sempre, ma che in passato, prima dei lavori del PNRR, non aveva destato tanto zelo.

Si chiudeva un occhio, tutto qui.

Certo con lo spazio libero da macchine, è più facile cogliere i particolari della Piazza appena sistemata.

Ma se il punto è questo, come mai in Piazza XXV Luglio (reduce dai lavori di implementazione dell’asfalto stampato) le macchine sono libere, di parcheggiare in seconda fila, fino a tarda sera, imbottigliando anche Via Stirpe?

Che sia una ripicca per tutte le proteste degli abitanti del ‘ Castello’, che nel frattempo, si sono costituiti nel più ampio Comitato Centro Storico?

E poi, se in piazza non si puo’ più parcheggiare, dove si pensa debbano lasciare la macchina, i residenti di Piazza Mancini, rientrando a casa, la sera?

Invece di rifilare la ‘giornaliera multa’ invitiamo l’ Amministrazione a trovare soluzioni!

COMUNICATO STAMPA