Ceccano collegata con la 139° Commemorazione dell’Inno della Colombia

Abbiamo rappresentato la Città di Ceccano in occasione della 139° Commemorazione della prima intonazione dell’Inno nazionale della Colombia, le cui musiche sono opera del ceccanese Oreste Sindici.

Nei giorni scorsi, avevo ricevuto una visita dalla famiglia Sánchez, venuta a Palazzo Antonelli per consegnarmi l’invito ufficiale alle celebrazioni dell’Inno “¡Oh gloria inmarcesible!” e all’apertura del museo dell’Himno Nacional nel prossimo mese di gennaio. Sono i detentori dell’ormai Casa Museo in cui Sindici compose lo stesso inno.

Nel frattempo, ci siamo collegati con la Colombia in occasione della sentita ricorrenza nel “Parque Oreste Sindici”, dove si trova la statua dedicata al compositore ceccanese.

Mi sono collegato in diretta con Alessandro Ciotoli, assessore alle Politiche Culturali, nonché Andrea Selvini, presidente dell’associazione Cultores Artium, che negli anni ha mantenuto vivo il legame con la Colombia, e il professor Pietro Alviti, curatore dei primi rapporti con la famiglia Sánchez.

Dalla parata militare al “Te deum”, dalla lettura della rassegna storica dell’avvenimento (24 luglio 1887) fino all’intonazione dell’inno di Colombia e a seguire di quello italiano, con l’omaggio alla bandiera di entrambi gli Stati.

Abbiamo apprezzato con forte emozione il contributo del sindaco di Nilo Cundinamarca, Juan Carlo Martín Caviedes, di Solorzano Peralta dell’Istituto di cultura “Norma Costanza” e di Ariel Andrés Sánchez, in rappresentanza della famiglia proprietaria della tenuta e della “Casa Museo Sindici”.

La famiglia Sánchez ha raccontato la propria storia e quella della tenuta, luogo dove Sindici compose la musica dell’inno e la suonò per la prima volta nel 1887. Proprio lì sorgerà un Museo dedicato al nostro importante concittadino.