Ceccano – Coalizione per Andrea Querqui Sindaco;” idee, progetti e visioni concrete.”

Invitiamo i cittadini e le cittadine al nostro nuovo evento di coalizione, in cui illustreremo le nostre proposte su due temi che consideriamo fondamentali per l’intera comunità: lo sport e la cultura. Martedì 29 aprile alle ore 18, vi aspettiamo presso la pizzeria “Doppio zero” (in via Giacomo Matteotti).Parleremo di idee, progetti e visioni concrete per valorizzare i talenti locali, sostenere le associazioni territoriali e creare opportunità di svago per tutti e tutte. Crediamo che le attività sportive e culturali vadano incentivate e programmate con cura, per offrire non solo occasioni di socializzazione, ma anche per veicolare valori positivi, come il rispetto, l’inclusione, la collaborazione.Troppo spesso, questi settori sono stati trascurati. Negli anni è mancata la programmazione di eventi e iniziative volte a includere tutte le fasce della popolazione, così come è stata assente la progettazione necessaria a manutenere le strutture sportive e culturali presenti sul territorio.Noi vogliamo invertire la rotta: vogliamo assicurare spazi accessibili e costruttivi. Per rendere le nostre idee una realtà, metteremo in campo le qualità di una squadra eterogenea, informata e competente. Parole d’ordine saranno programmazione, progettazione e trasparenza. Vi aspettiamo martedì per parlare della nostra visione di Ceccano, non mancate!

Coalizione per Andrea Querqui Sindaco