Ceccano: Ciani (Demos) sostiene Andrea Querqui candidato sindaco di Ceccano

Anche Demos sostiene la candidatura a Sindaco del centrosinistra di Andrea Querqui. L’on. Paolo Ciani è venuto nella cittadina fabraterna in supporto del candidato a sindaco presentando anche i candidati di Demos nelle liste della coalizione. Presso il comitato di Querqui era presente anche il coordinatore provinciale Luigi Maccaro, già assessore nel comune di Cassino.

Dopo aver invitato a votare Andrea Querqui, l’On. Paolo Ciani ha sollecitato anche i cittadini ad andare a votare per i 5 referendum di Giugno.

Tra i partecipanti di rilievo erano in sala anche l’ex sindaco di Giuliano di Roma Aldo Antonetti e il segretario del Partito Democratico Giulio Conti.

