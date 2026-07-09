Ceccano, chiusura Pat. Il sindaco Querqui: «In presidio nella Casa della Salute finché non sarà riconvertita in Casa della Comunità»

Il primo cittadino prende atto della ricerca di personale, per ripristinare il servizio interrotto nell’ormai ex Presidio ambulatoriale, ma attende la delibera di giunta regionale per la stabilizzazione dei servizi.

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, prende atto del provvedimento della Asl di Frosinone a favore di una ricerca di manifestazione di interesse di medici di famiglia per garantire la ripresa e la continuità dei servizi sanitari interrotti dal primo luglio scorso a causa della chiusura del Presidio Ambulatoriale Territoriale.

«Un primo passo fortunatamente è stato fatto – dichiara il sindaco Querqui -. Ringrazio il direttore generale della Asl, Arturo Cavaliere, per questa delibera finalizzata al reperimento del personale medico necessario per la riattivazione del servizio. La speranza è che possa ripartire entro 15 giorni al massimo per limitare il più possibile il disservizio ai danni dei 50mila cittadini che rappresentano il bacino d’utenza di Ceccano».

«Il secondo passaggio – continua il primo cittadino – dovrà essere la stabilizzazione dei servizi, sia quelli erogati dall’ormai ex Pat che quelli previsti dopo la promessa riconversione della Casa della Salute in Casa della Comunità. Vogliamo che la Giunta regionale emani quanto prima l’apposita delibera per ripristinare e potenziare tutti i servizi attualmente in essere».

«Nel frattempo, come preannunciato – fa sapere Querqui – saremo in presidio permanente, civile e ordinato, nella “nostra” Casa della Salute dal 15 luglio fino all’emanazione dell’atto decisivo da parte della Regione Lazio. Se non sarà sufficiente il presidio, organizzeremo una grande manifestazione di protesta con i sindaci degli altri Comuni interessati per difendere un presidio sanitario fondamentale del nostro territorio».

Conclude il primo cittadino: «Restiamo in attesa anche del completamento dei lavori e dell’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità, da non confondere con il resto, visto che riguarda la riconversione dell’ex Ala Mosconi in una struttura per le degenze brevi dei pazienti cronici. Tengo a ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per far sì che a Ceccano venga istituita la Casa della Comunità oltre all’Ospedale di Comunità, non solo per il mantenimento ma per il potenziamento dei servizi odierni».