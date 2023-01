Ceccano, celebrazioni in onore di San Sebastiano protettore delle Polizie Locali

“La Provincia, Ente che ho rappresentato a Ceccano per conto del Presidente Luca Di Stefano,nell’occasione della celebrazioni per San Sebastiano, protettore delle Forze dell’ordine e, in particolare, della Polizia Municipale, è certamente l’Ente che abbraccia tutte le rappresentanze municipali. Sono stato particolarmente onorato, dunque, per essere presente all’importante occasione d’incontro con le Polizie Locali, per riflettere su un’attività in continua evoluzione e per divulgare presso la cittadinanza gli aspetti di un servizio che, quotidianamente, apporta valore aggiunto alla qualità della vita del nostro territorio, contribuendo ad incrementare la percezione si sicurezza oltre a prestare importantissimi servizi di prossimità anche nelle zone e dei centri più remoti. A nome della Provincia di Frosinone e della cittadinanza che il Presidente Di Stefano rappresenta, vadano a tutte le Polizie Locali i sensi della della massima stima e del ringraziamento”

È quanto dichiara il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA