Ceccano celebra la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro “Prima di tutto… la sicurezza”

Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 17.00 in Piazzale Vittorio Bachelet, la Città di Ceccano parteciperà alla 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, promossa da ANMIL e celebrata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’iniziativa, dal titolo “Prima di tutto… la sicurezza”, rappresenta un momento di riflessione e di memoria dedicato a quanti hanno perso la vita sul lavoro e a tutte le famiglie colpite da queste tragedie.

La cerimonia prevede la deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai Caduti sul Lavoro – eretto proprio in Piazzale Bachelet negli anni ’90 – seguita dagli interventi del Sindaco di Ceccano, Dott. Andrea Querqui, dell’ex Sindaco Maurizio Cerroni, promotore dell’invito alla partecipazione istituzionale, e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’ANMIL.

L’ex Sindaco Maurizio Cerroni, che durante il suo mandato fece realizzare il monumento in memoria delle vittime del lavoro, ha rivolto una lettera aperta al Sindaco e alla Presidente del Consiglio Comunale, invitando l’Amministrazione e la cittadinanza a rinnovare il proprio impegno verso la sicurezza e la dignità dei lavoratori.

“Questa giornata – scrive Cerroni – non deve essere solo un momento di memoria, ma anche un’occasione per lanciare un appello forte e chiaro: è necessario agire con determinazione per prevenire gli incidenti e contrastare le moderne forme di sfruttamento che, ancora oggi, mietono vittime.”

La manifestazione vuole riaffermare il valore della sicurezza come diritto fondamentale e ricordare che la prevenzione e la responsabilità collettiva sono strumenti essenziali per proteggere ogni vita umana.