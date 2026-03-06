Ceccano celebra l’8 marzo: mercatini, giochi in strada e iniziative in piazza

Mercatini, giochi per bambini e un workshop di trucco gratuito in piazza: domenica 8 marzo il centro storico di Ceccano si anima con una giornata di eventi dedicati alla Festa della Donna.

Domenica 8 marzo 2026 il centro storico di Ceccano si animerà per l’intera giornata in occasione della Festa Internazionale della Donna, con un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori.

Cuore degli eventi sarà Piazza XXV Luglio, dove dalle ore 9.00 alle ore 18.00 si svolgeranno i mercatini che contribuiranno a rendere ancora più vivo e partecipato il centro cittadino.

All’interno della stessa cornice, dalle 9.30 alle 13.30, tornerà l’iniziativa “Giochi in Strada”, promossa dall’Amministrazione comunale per far riscoprire ai più piccoli il piacere dei giochi tradizionali all’aria aperta, come ruba bandiera, il gioco della campana, il gioco delle bocce, insieme a laboratori creativi, giochi con la palla e uno spazio dedicato allo scambio di carte e figurine. Le attività saranno organizzate e supervisionate dai ragazzi del Servizio Civile Universale, il cui impegno è stato fondamentale nella preparazione della mattinata.

Alle ore 11.00 è inoltre previsto il workshop “Un tocco di bellezza per te” – trucco gratis in piazza, a cura della docente di estetica Maria Luisa Pistella, un momento dedicato alle donne per celebrare la giornata con un gesto di attenzione e condivisione.

A partire dalle ore 12.00 e fino alle 18.00 sarà presente anche un’area street food che consentirà a cittadini e visitatori di trascorrere l’intera giornata nel centro storico tra gusto, socialità e intrattenimento.

L’8 marzo a Ceccano si conferma così un’occasione di festa e partecipazione collettiva, capace di unire tradizione, commercio e momenti dedicati alle donne e alle famiglie, valorizzando il cuore della città e coinvolgendo l’intera comunità.