Ceccano, “Castello dei Conti ancora sotto sequestro. Serve una visita ispettiva per fare chiarezza”

Il Castello dei Conti di Ceccano resta chiuso al pubblico, bloccato da un sequestro che dura ormai da mesi. A rilanciare il tema è Maurizio Cerroni, che interviene con parole nette: “Il cantiere del Castello resta sotto sequestro. Dalle foto si vedono solo macerie. Purtroppo resterà chiuso ancora per diverso tempo”.

Una situazione che solleva dubbi sulla gestione dell’appalto pubblico per la riqualificazione del sito storico. Cerroni propone un gesto concreto all’insegna della trasparenza: “Nel rispetto delle regole, non sarebbe male chiedere una visita autorizzata dal commissario comunale, accompagnati dalla Polizia Municipale, dove una ristretta delegazione possa entrare per una visita ispettiva all’interno del Castello”.

Un’azione simbolica ma anche pratica, secondo Cerroni, “per far conoscere a tutti i cittadini la mala gestione di un appalto pubblico che, invece di migliorare il Castello, ne ha provocato la chiusura”.

Il Castello, simbolo storico e culturale della città, continua dunque a rimanere inaccessibile, mentre i cittadini attendono chiarezza e risposte.