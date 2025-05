Ceccano, campagna elettorale avvelenata

DI AUGUSTO D’AMBROGIO – A Ceccano la campagna elettorale entra nel vivo, ma a far discutere non sono i programmi o le alleanze. A scuotere il dibattito pubblico è un post”poi cancellato” da un candidato del centrodestra: un augurio di morte rivolto a un avversario politico.

Il tentativo di giustificarsi è arrivato in fretta, tra post cancellati e spiegazioni poco convincenti. Ma la frittata è fatta. Gira che ti rigira, il senso di quelle parole resta chiaro. E mentre si prova a rigirare la questione, resta l’amara consapevolezza: in politica, certi limiti non andrebbero mai superati.

Ceccano guarda, ascolta e si prepara a votare.

FOTO ARCHIVIO