Ceccano, “Camminata solidale” con Telethon nel Comune del Cuore

Domenica 17 maggio, alle ore 9.30, iniziativa benefica patrocinata da Comune, Fondazione Telethon e Avis. L’Amministrazione Querqui invita cittadini e associazioni alla massima partecipazione.

Domenica 17 maggio, alle ore 9.30, ritrovo in piazza Municipio per la “Camminata Solidale” a favore della Fondazione Telethon, che patrocina l’evento con il Comune e l’Avis di Ceccano. L’iniziativa si svolge in uno dei “Comuni del cuore”, gli enti locali concretamente al fianco di chi lotta ogni giorno contro una malattia genetica rara.

Lo slogan della giornata, «Ogni passo può cambiare una vita», racchiude l’obiettivo di rafforzare il messaggio di solidarietà, comunità e partecipazione. Gli interessati possono ancora iscriversi compilando il modulo online, al seguente link:

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La quota d’iscrizione, 10 euro, potrà essere anche versata sul posto e sarà devoluta interamente alla celebre organizzazione no profit riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca. I partecipanti riceveranno una t-shirt ufficiale e un gadget solidale.

La Città di Ceccano ospita la “Camminata Solidale” dopo il bel risultato già ottenuto con la vendita di cuori di cioccolato nella scorsa campagna di Natale. Il percorso, da e verso piazza Municipio, attraverserà via Roma, il passaggio pedonale per piazzale Bachelet, via Magenta, piazza 25 Luglio, piazza Mancini, via Borgo Garibaldi, Giardinetti, Castel Sindici e, dopo il ristoro, la Villa Comunale. Maggiori informazioni possono essere richieste contattando Mario Massa, coordinatore provinciale di Telethon, al numero 348.4124403 o all’indirizzo e-mail mmassa@rt.fondazionetelethon.it.

L’Amministrazione Querqui invita alla massima partecipazione alla manifestazione benefica firmata “Telethon”. Sono state coinvolte anche tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale, parte viva, attiva e generosa della città di Ceccano. La loro presenza sarà preziosa per dare maggiore forza a una giornata pensata per unire sport, volontariato, solidarietà e senso civico. A Ceccano si cammina insieme per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.