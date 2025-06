Ceccano, calendario eventi estivi: invio proposte entro il 15 giugno

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, abbiamo avviato ufficialmente il percorso di programmazione delle attività culturali e sociali che interesseranno il nostro territorio nei prossimi mesi.

In qualità di Amministrazione Comunale, abbiamo trasmesso una comunicazione formale a tutte le associazioni presenti sul territorio, con l’obiettivo di raccogliere i calendari degli eventi già programmati da oggi fino al mese di settembre. La finalità è duplice: da un lato evitare sovrapposizioni di date, dall’altro costruire insieme un programma armonico che consenta a ogni realtà di avere la giusta visibilità e favorire la massima partecipazione della cittadinanza.

Abbiamo invitato pertanto le associazioni a trasmettere entro il 15 giugno 2025 l’elenco delle iniziative in programma, completo di titolo, descrizione, materiale promozionale (locandine, immagini, ecc.) e tutte le informazioni utili per una loro corretta pubblicizzazione attraverso i canali istituzionali del Comune.

Contestualmente, rivolgiamo l’invito anche ai comitati di quartiere e alle varie realtà che stanno organizzando le tradizionali feste di contrada, affinché possano comunicare per tempo le date e i programmi delle rispettive iniziative. In questo modo sarà possibile integrare anche questi appuntamenti all’interno del calendario generale, garantendo una programmazione coordinata e valorizzata.

Parallelamente, nei prossimi mesi procederemo con la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico finalizzato ad aggiornare l’elenco completo delle associazioni operanti a Ceccano. Vogliamo infatti avere un quadro aggiornato della realtà associativa cittadina, così da garantire una programmazione ordinata, trasparente e partecipata, in cui ogni realtà possa trovare spazio e contribuire attivamente.

Inoltre, come già anticipato, nei prossimi tempi organizzeremo un primo incontro con tutte le associazioni, propedeutico all’avvio della Consulta delle Associazioni: uno strumento di dialogo permanente e costruttivo tra l’Amministrazione.

Assessore alla cultura Alessandro Ciotoli, Assessore Rapporti con Associazioni Francesco Ruggiero

