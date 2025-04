Ceccano Calcio, Valentino Bettinelli si dimette da Segretario e Responsabile della Comunicazione

Dopo un’attenta riflessione, comunico le mie irrevocabili dimissioni dagli incarichi di Segretario e Responsabile della Comunicazione del Ceccano Calcio 1920.

Questa scelta nasce da una situazione che, con crescente evidenza, ha reso incompatibile il mio impegno all’interno della società con il mio personale posizionamento politico, evidentemente non gradito ad alcuni ambienti interni. Ritengo doveroso ricordare che un’Associazione Sportiva Dilettantistica dovrebbe ispirare la propria attività ai principi dell’apoliticità, dell’apartiticità e dell’inclusività, ponendo al centro unicamente i valori dello sport, della lealtà, della partecipazione e della crescita collettiva.

Purtroppo, mi trovo a constatare che tali principi, che dovrebbero essere fondanti per chi opera nel mondo dello sport dilettantistico, non sono stati sufficientemente tutelati, rendendo insostenibile la prosecuzione del mio incarico, che ho sempre portato avanti con passione e dedizione, mettendo a disposizione il mio tempo a titolo del tutto volontario. Un legame con i colori rossoblù che vivo dalla nascita. Una dedizione verso la squadra della mia città nata e cresciuta sotto l’esempio del lavoro svolto negli anni dai miei genitori all’interno della società.

Ribadisco il mio orgoglio per il lavoro svolto, l’impegno profuso e i risultati ottenuti, frutto di una dedizione autentica verso l’intera comunità che il Ceccano Calcio rappresenta.

Intendo ringraziare tutte le persone che mi hanno sempre dimostrato stima ed affetto sincero, riconoscendo il mio impegno e la mia presenza. Un ringraziamento ai giornalisti delle testate locali e delle testate specializzate per la collaborazione di questi anni, sempre proficua ed efficace.

Un abbraccio speciale va al gruppo squadra. Ragazzi straordinari che stanno dando il massimo per far sognare un’intera piazza. A loro il mio pensiero più accorato e l’augurio di poter festeggiare seduto in tribuna, come faccio incessantemente dalla mia infanzia, traguardi importanti.

La mia passione ha due colori, il rosso ed il blu della mia città e della mia squadra, che vanno oltre ogni possibile tentativo di annientare la mia dignità di libero cittadino.

Forza Ceccano sempre!

Valentino Bettinelli