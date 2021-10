Ceccano Calcio Under 19, esordio casalingo per i ragazzi di Mister Giovanni Liburdi

Al Dante Popolla il Ceccano ospita la Polisportiva Tecchiena allenata da Gianni Volpari.

Primo tempo teso e dal tono agonistico elevato, ma senza eccessivi squilli da ambo i lati. Prima occasione per i rossoblù dopo 10 minuti, con Avdiu che sfiora solamente a pochi passi dalla porta un bel cross al centro di Lanni.

Nei minuti seguenti le due squadre proseguono su ritmi non elevati, con reciproco controllo dell’avversario. L’occasione per gli ospiti arriva al 40’, con Morganti che raccoglie e deposita in rete l’ottima respinta di Stella. Urlo strozzato in gola perché l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco. La prima frazione di gioco si chiude, quindi, a reti bianche.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano ad alzare il ritmo, ma il livello del gioco non è altissimo, anche a causa delle condizioni critiche del manto erboso del Popolla.

Al 61’ gli ospiti si fanno pericolosi con un’azione in contropiede di Galuppi che dal limite dell’area calcia un rasoterra incrociato, ma Matteo Stella compie un altro pregevole intervento e devia in calcio d’angolo.

La partita stenta a decollare, ma i ragazzi di Liburdi provano ad alzare il proprio baricentro con le ripetute discese sulle due fasce di Buono e Consalvo. Proprio quest’ultimo, all’81’ ha una buona occasione per sbloccare il risultato. Calcio d’angolo di Buono che trova lo stesso Consalvo al centro dell’area. Ottimo stacco di testa del numero 8 rossoblù, ma la palla termina alta sulla traversa.

La gara continua sugli stessi binari, con una tensione sempre crescente. Quasi al termine della partita, al 91’, il capitano del Ceccano, Diego Bruni, viene espulso per doppia ammonizione.

Ultima emozione proprio allo scadere, con un’ottima occasione per gli ospiti. All’ultimo istante utile Strambi scocca una violenta conclusione dai 25 metri che era destinata all’incrocio, ma Stella con un volo plastico riesce a sfiorare la sfera quel tanto che basta per deviare la traiettoria. Sarebbe calcio d’angolo ma per il Sig. D’Amico non c’è più tempo.

Termina così con un nulla di fatto il derby tra Ceccano Calcio 1920 e Polisportiva Tecchiena.

Campionato Regionale Juniores Regionale Under 19 B Girone E.

2ª giornata del girone di andata.

Ceccano Calcio 1920 – Polisportiva Tecchiena 0-0

Ceccano Calcio 1920: Stella, Tiberia (45’ Buono), Maura (78’ Perfili), Vitti (45’ Riccardi), Rotondi, Bruni, Avdiu (65’ Roma), Consalvo, Volpe, Del Duca (45’ Fiacco), Lanni.

A disposizione: Oresti, Di Mario, Cerroni, Panella.

Allenatore: Giovanni Liburdi

Polisportiva Tecchiena: Pigliacelli, Hassan, Fratangeli, Reali, Santucci, Campanella, Scaccia, Morganti, Strambi, Galuppi (80’ Ciangola), Del Vescovo (59’ Pietrobono).

A disposizione: Iaboni, Promutico, Marcoccia, Ciano, Frioni, Martellacci.

Allenatore: Gianni Volpari

Arbitro: Sig. Fabrizio D’Amico della sezione di Frosinone.

Ammoniti: Avdiu, Bruni (Ceccano), Santucci (Tecchiena).

Espulso al 90’ Bruni (Ceccano) per doppia ammonizione.

Comunicato stampa