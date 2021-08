Ceccano Calcio, riparte l’attività agonistica

Riparte ufficialmente l’attività agonistica per il Ceccano Calcio 1920. Giovedì 19 agosto, alle ore 17:45, presso il campo sportivo “Cataldo Del Brocco” della Badia, inizierà la preparazione della prima squadra, guidata dal tecnico Mirco Carlini.

In vista dell’avvio degli allenamenti, il patron Gianluca Masi ha deciso di rinforzare la rosa. Tre novità tecniche annunciate dallo stesso presidente: si tratta del difensore Manuel Protani, classe 2001, e degli attaccanti Loris Forte e Andrea Terenzi, rispettivamente classe 2002 e 2001.

Tre innesti giovani per la squadra del Ceccano Calcio che continua sulla linea verde dettata dal presidente Gianluca Masi. Una società che punta concretamente sulla valorizzazione dei propri giovani e sui talenti locali, per costruire un futuro che si spera di successo per il sodalizio rossoblu.

I tre calciatori sono entusiasti per l’opportunità che avranno di indossare la gloriosa maglia del Ceccano Calcio e promettono grande impegno ai tifosi.

Per la ripartenza dell’attività, come già detto fissata per giovedì 19 agosto alle 17:45, il mister Mirco Carlini ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Gruppo di 22 calciatori della prima squadra, a cui si aggiungono 6 giovani aggregati dalla juniores regionale di mister Giovanni Liburdi.

Di seguito si riporta l’elenco ufficiale dei convocati:

PORTIERI: Manuel Micheli (1994), Matteo Stella (2002).

DIFENSORI: Andrea La Prova (2000), Paolo Seppani (1986), Gianmarco Cestra (1984), Marco Rotondi (2004), Manuel Vitti (2002), Manuel Protani (2001), Cristian Consalvo (2003), Davide Protani (2000).

CENTROCAMPISTI: Federico Bucciarelli (2000), Cristian Lillo (1982), Emanuele Simone (1993), Riccardo Marcucci (2002), Luca Carlini (2001), Mattia Moscardini (2002).

ATTACCANTI: Michele Settanni (1985), Vincenzo Compgnone (1997), Cesare Bignani (1999), Sagna Soulimane (1997), Loris Forte (2002), Andrea Terenzi (2001).

AGGREGATI JUNIORES: Gabriel Del Duca (2002), Giorgio Maura (2003), Vanni Maura (2004), Marco Vitti (2004), Giorgio Bronzi (2004), Jacopo Liburdi (2004)

La società dà appuntamento anche ai propri tifosi, che, dalle ore 18 di giovedì 19 agosto, potranno venire a dare il loro sostegno alla squadra, in vista della partenza della nuova stagione.

Comunicato stampa