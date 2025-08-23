Ceccano, “Calcio per la Ricerca”: il Consiglio dei Giovani in campo per la lotta contro le malattie pediatriche

Comunicato stampa Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano- Calcio per la ricerca.

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano è orgoglioso di presentare l’evento “Calcio per la ricerca”. Si tratta di un triangolare di calcio che si giocherà al campo sportivo “Dante Popolla” il giorno 28 agosto dalle 21 in poi. Il costo del biglietto è di soli 5 euro e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’iniziativa solidale nasce dalla collaborazione tra il Consiglio Comunale dei Giovani e l’associazione benefica “Il Sorriso di Tommaso”, da anni attiva sul territorio per sostenere la ricerca sull’oncoematologia pediatrica. Fondata nel 2022 dopo la scomparsa del piccolo Tommaso, l’associazione è nata dalla determinazione dei suoi genitori di aiutare e dare speranza a tutti i bambini e le bambine che lottano contro gravi malattie. Da allora, si è resa più volte protagonista di iniziative solidali importanti, raccogliendo decine di migliaia di euro a sostegno della ricerca sull’oncoematologia pediatrica. Noi ragazzi e ragazze del Consiglio Comunale dei Giovani siamo entusiasti di poter collaborare al fianco di un gruppo che ha fatto così tanto per la nostra comunità. Crediamo fermamente nel loro impegno e non vediamo l’ora di fare la nostra parte. Vi aspettiamo numerosi giovedì 28 agosto allo stadio “Dante Popolla” dalle 21 in poi per divertirci e fare beneficenza. 🗓 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼: giovedì 28 agosto 🕒 𝗢𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼: dalle ore 21:00 📍 𝗗𝗼𝘃𝗲: Stadio “Dante Popolla” Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano

Correlati