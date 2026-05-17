Ceccano, cade un ippocastano prossimo al taglio dopo anni di mancata manutenzione

L’Amministrazione Querqui aveva già richiesto una perizia per il taglio, ma il maltempo dà il colpo di grazia a un albero non curato da almeno un decennio all’ingresso del parco di Castel Sindici.

Nel primo pomeriggio di ieri, a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento, è caduto parzialmente l’ippocastano all’ingresso del parco di Castel Sindici di Ceccano. Fortunatamente, non si sono registrati gravi danni a cose o persone.

Il consigliere Colombo Massa, delegato ai Parchi e Giardini, non ci sta allo scaricabarile dopo neanche un anno di mandato. «Ha ragione – dichiara – chi sostiene oggi che quell’albero andasse tagliato da tempo, ma non è una questione dell’ultimo anno. Sicuramente, nell’arco di un decennio, si sarebbe potuto fare qualcosa in più per salvare questo e altri alberi caduti in precedenza».

«Mi meraviglio, però – continua Massa – che si lamenti soprattutto chi avrebbe dovuto provvedere in prima persona ai parchi e giardini nel suo mandato precedente da assessore. Come sempre, noi ci siamo. Avevamo già avviato una verifica per procedere al taglio dell’albero pericolante entro la prossima settimana, dopo la lunga negligenza della precedente amministrazione e in base a una tabella di marcia stilata in base alle urgenze. Il maltempo, purtroppo, ha dato il colpo di grazia all’ippocastano».

«L’Amministrazione Querqui – conclude – ha già avviato una programmazione di interventi e attività per le manutenzioni del verde urbano. In ogni caso, malgrado vani tentativi di mistificazione della realtà, continueremo a lavorare e non metteremo affatto in secondo piano la cura delle aree verdi della nostra Città. Non ci stiamo, però, a questo sciacallaggio politico da parte di chi ha ricoperto incarichi nell’ex giunta comunale».