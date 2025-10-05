Ceccano, buona riuscita per la Fiera della “Madonna della Pace”

Partecipazione e voglia di rilancio per una delle tre fiere storiche della città.

Ceccano – Si è svolta con successo la Fiera della Madonna della Pace, uno degli appuntamenti tradizionali più sentiti dalla comunità ceccanese. L’edizione di quest’anno ha registrato una buona partecipazione di pubblico e di operatori commerciali, segno di una rinnovata vitalità dopo anni di difficoltà.

La fiera del sabato pomeriggio, che da tempo non veniva più organizzata nella sua forma tradizionale, è tornata a riempire le vie cittadine, riportando entusiasmo tra i cittadini e gli espositori. L’iniziativa rientra tra le tre fiere storiche di Ceccano – San Giacomo, Madonna della Pace e Immacolata – che negli ultimi anni avevano conosciuto un calo di presenze e interesse sia popolare che commerciale.

“Molti cittadini mi hanno chiesto di rilanciare queste manifestazioni, restituendo loro il significato originario – ha spiegato il consigliere delegato al commercio e alle attività produttive Federica Maura – puntando su ciò che le caratterizzava: la stagionalità, gli antichi mestieri e i laboratori tematici.”

La giornata di ieri ha visto una partecipazione vivace e spontanea, con tanti visitatori e commercianti soddisfatti. Particolare apprezzamento anche per l’esibizione musicale della band, che ha partecipato a titolo gratuito, utilizzando come palco il monumento ai Bersaglieri, simbolo della città.

Un segnale positivo e incoraggiante, che testimonia la voglia di ripartire e di valorizzare le tradizioni locali come patrimonio identitario e occasione di crescita per la comunità.