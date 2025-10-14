Ceccano, Brunella Iannettone è la nuova segretaria comunale: via libera dalla Prefettura di Roma

È ufficiale: la dottoressa Brunella Iannettone è la nuova segretaria generale del Comune di Ceccano. Il via libera della Prefettura di Roma è arrivato nei giorni scorsi, sancendo così la nomina proposta dal sindaco Andrea Querqui, che già lo scorso luglio aveva individuato la dirigente per succedere alla dottoressa Marisa Stellato.

Quest’ultima aveva ricoperto l’incarico come reggente a scavalco, dopo il trasferimento ad alta sede della dottoressa Simona Tanzi, rimasta in servizio a Ceccano per otto anni, fino al 2 ottobre 2024.

La nomina della dottoressa Iannettone è stata possibile grazie alla convenzione stipulata a settembre tra i Comuni di Ceccano e Giuliano di Roma, che prevede l’esercizio in forma associata della segreteria comunale. La professionista, infatti, continuerà a svolgere il proprio ruolo anche nel vicino centro lepino, che ha espresso parere favorevole all’accordo.

Con il provvedimento della Prefettura, la dottoressa Iannettone è stata ufficialmente designata come titolare della segreteria convenzionata tra i due enti. L’intesa prevede che Ceccano copra il 75% dei costi complessivi legati all’incarico.

