Ceccano, boom di partecipazione alle elezioni RSU: trionfa la CISL FP

Oltre il 96% degli aventi diritto al voto ha partecipato alle elezioni RSU a Palazzo Antonelli. Due seggi alla CISl FP, uno ciascuno a CGIL FP, CSA RAL e UIL FPL. Grande entusiasmo e altissima affluenza a Ceccano per le elezioni RSU che si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 aprile scorsi. I dipendenti di Palazzo Antonelli hanno risposto in massa all’appuntamento con la democrazia sindacale, dimostrando grande senso di partecipazione e responsabilità. Su 62 aventi diritto al voto, ben 60 lavoratori – 34 uomini e 28 donne – hanno espresso la propria preferenza, confermando una partecipazione straordinaria che ha sfiorato il 97%. Il risultato premia in particolare la CISL FP, che conquista due seggi, mentre CIGL FP, CSA RAL e UIL FPL ottengono un seggio ciascuno. Un esito che riflette la vivacità del confronto sindacale e la volontà dei dipendenti di contribuire attivamente alla rappresentanza interna.

