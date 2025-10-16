Ceccano, bimbo di 10 anni travolto da un’auto: elitrasportato al Bambino Gesù

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre 2025, a Ceccano, dove un bambino di dieci anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto in località Pantano. Il piccolo, che stava giocando a pallone, è stato soccorso d’urgenza e successivamente elitrasportato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, il bambino avrebbe rincorso il pallone finendo accidentalmente sulla carreggiata, proprio mentre sopraggiungeva un veicolo. L’impatto è stato inevitabile, ma l’automobilista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, dopo aver stabilizzato il piccolo, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento urgente nella Capitale. L’elicottero, decollato dall’aeroporto di Latina, ha raggiunto in pochi minuti l’area dell’incidente, permettendo un trasporto rapido verso la struttura romana, centro di riferimento nazionale per l’assistenza pediatrica.

Le condizioni del bambino, pur giudicate serie, sono al vaglio dei medici che ne stanno monitorando costantemente i parametri vitali. Nel frattempo, la Polizia Locale di Ceccano ha avviato gli accertamenti di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

L’intera comunità è sotto shock per l’accaduto, con numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà che stanno giungendo alla famiglia del piccolo.

Foto archivio