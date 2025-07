Ceccano – Beatrice Mancini lascia il Comitato Centro Storico

“Questo non è più il Comitato che ho contribuito a fondare “Beatrice Mancini , Portavoce del Comitato Centro Storico non ci sta!E’ attiva da anni nel mondo della Comunicazione e nipote dell’ Onorevole Camillo Mancini a cui è intitolata la Piazza dalla quale è partita l’inchiesta ” The good Lobby ” sulla mala gestione dei fondi del PNRR.”Questo Comitato non mi rappresenta più “Eletta Portavoce nel giugno 2024 dall’ Assemblea, ha fatto parte del Direttivo del Comitato Centro Storico.Promotrice del Comitato, nato ad aprile ’24, e dell’ incontro con la cittadinanza del 27 ottobre; a ridosso delle dimissioni della Giunta Caligiore . E’ stata in prima linea nella manifestazione sulla Legalità del 3 novembre e nell’incontro all’Antares dello scorso marzo .Ora lascia il Comitato:” Questo non è il comitato che ho contribuito a fondare.Fra errori di metodo e scivoloni grossolani, questo Comitato non mi rappresenta più. Continuerò il mio impegno civico per Ceccano. ”

COMUNICATO STAMPA

