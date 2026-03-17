Ceccano: avviso pubblico “Giovani Insieme” per la creazione di un Centro di Aggregazione Giovanile

Il Comune di Ceccano ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un’associazione giovanile del territorio con cui avviare un percorso di co-progettazione per l’attivazione di un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG).

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma regionale “Giovani Insieme”, promosso dalla Regione Lazio per favorire la nascita di nuovi spazi dedicati ai giovani e sostenere progetti di partecipazione, crescita culturale e inclusione sociale.

Il Centro di Aggregazione Giovanile sarà rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 35 anni e rappresenterà uno spazio aperto alla creatività, alla socializzazione e allo sviluppo di competenze. Le attività potranno includere laboratori culturali, creativi e sportivi, servizi di orientamento e tutoraggio, sportelli di ascolto e iniziative dedicate alla cittadinanza attiva e all’innovazione sociale.

Attraverso questo avviso il Comune intende selezionare un’associazione giovanile qualificata, in forma singola o associata, con cui sviluppare il progetto e definire insieme le attività del centro. L’obiettivo è costruire un luogo partecipato e dinamico, capace di coinvolgere le nuove generazioni e rafforzare la rete territoriale delle realtà giovanili. Una volta individuato il partner, il Comune procederà alla co-progettazione dell’intervento e alla definizione delle modalità di gestione del centro, che sarà ospitato in uno spazio pubblico messo a disposizione dall’amministrazione.

Le associazioni interessate possono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 13:00 del 20 marzo 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per promuovere politiche giovanili attive, valorizzare gli spazi pubblici e offrire nuove opportunità di partecipazione e crescita alle giovani generazioni del territorio.