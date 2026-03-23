Ceccano: Arturo Scotto fa il pienone da Sinestesia

Il tema della Palestina sta a cuore ai cittadini di Ceccano e le attese erano alte. Attese confermate, da Sinestesia nessuna sedia era vuota e c’era gente in piedi per la presentazione del libro Flotilla del deputato del Partito Democratico Arturo Scotto.Scotto nel suo libro-diario racconta la sua esperienza sulla missione umanitaria della Flottilla illustrando il percorso e le tante enormi difficoltà riscontrate.All’incontro moderato da Aurora Compagnone sono intervenuti anche Diego Protani del comitato scientifico di Rinascita, Sofia Ferracci del Pd Ceccano e Emanuela Piroli presidente del consiglio comunale di Ceccano. Tra il numeroso pubblico erano presenti anche l’assessore Francesca Ciotoli, il consigliere Colombo Massa e gli esponenti del Partito Democratico Achille Migliorelli neo segretario provinciale, Marco Maddalena, Piero Ammaniti e Valentino Bettinelli.Interessante anche lo scambio di opinioni del pubblico con l’onorevole Scotto . A fine evento c’è stato il rituale firma copie e selfie tra il protagonista dell’incontro e i presenti.