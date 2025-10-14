Ceccano – “Arte che collega”: al via la mostra-contest che unisce creatività e connessioni

Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano. Siamo felici di presentare il nostro prossimo evento: “Arte che collega”! L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Consiglio Comunale dei Giovani e Engine4you, un’associazione della nostra città che si occupa di tecnologia e non solo. Cos’è “Arte che collega”? È una mostra-contest aperta a tutti e tutte, dove la creatività non conosce confini! È pensata per dare spazio alla tua arte in ogni sua forma: pittura, disegno, grafica digitale e fotografia. L’importante è solo rispettare il tema: le connessioni! Viviamo in un’epoca in cui le connessioni sono il cuore di ogni trasformazione. Con “Arte che collega” vogliamo esplorarle e riflettere su come l’arte possa essere un ponte tra mondi, generazioni, popoli e idee. Ogni opera sarà un tassello di questa rete, capace di intrecciare tradizione e innovazione, passato e futuro, esperienze personali e collettive. Diventa anche tu un filo di questa bellissima rete. Ti aspettiamo venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre presso l’ex mediateca comunale per vivere questa esperienza unica. Iscriversi è facilissimo: basta scannerizzare il qr code presente sulla locandina e compilare il modulo google! Seguici su instagram per essere sempre aggionato/a e scoprire i premi, la data di consegna e tanto altro. Ti aspettiamo!

