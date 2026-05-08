Ceccano, arrivano 2,5 milioni: scuole più sicure e stop frane

Importante finanziamento in arrivo per il Comune di Ceccano. L’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Querqui ha annunciato di aver ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento complessivo da 2 milioni e mezzo di euro destinato all’edilizia scolastica e alla messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico.

Nel dettaglio, un milione di euro sarà utilizzato per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico in cinque plessi scolastici cittadini. I lavori interesseranno il plesso “Vice Brigadiere CC Mario Carcasole” in via San Francesco, destinatario di 300 mila euro, la scuola “Luigi Mastrogiacomo” in via Matteotti con 200 mila euro, il secondo istituto comprensivo di via Gaeta con altri 200 mila euro, la primaria di Badia Maiura con 200 mila euro e il plesso di Passo del Cardinale con 100 mila euro.

Ulteriori 1,5 milioni di euro saranno invece destinati agli interventi contro il dissesto idrogeologico, con opere di messa in sicurezza in diverse aree del territorio comunale.

“Siamo soddisfatti del risultato – ha dichiarato il sindaco Querqui –. Abbiamo lavorato con serietà per presentare progetti credibili e oggi possiamo dire ai ceccanesi che l’impegno paga. Due milioni e mezzo di euro rappresentano una risposta concreta ai bisogni della comunità”.

Il primo cittadino ha sottolineato inoltre come gli interventi previsti permetteranno di coniugare sicurezza strutturale ed efficientamento energetico, garantendo agli studenti ambienti scolastici più moderni e sicuri.