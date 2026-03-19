Ceccano, arriva la festa della musica e dell’amicizia, la XVIII edizione del festival Francesco Alviti, giugno 2026

Prende forma la XVIII edizione del Festival Francesco Alviti, vera e propria festa dell’amicizia e della musica, che avrà luogo in Piazza San Giovanni a partire dal 3 giugno 2026, fino ai primi giorni di luglio. La manifestazione è organizzata dagli amici di Francesco che vogliono ricordare il loro amico musicista, scomparso dopo una lunga lotta contro il male. E stata inserita dalla Regione Lazio fra le 100 più importanti iniziative culturali. Al momento, il programma prevede una serata dedicata alla musica berlinese e viennese con due importanti artisti germanici, i concerti dell’Orchestra e del Coro del Liceo di Ceccano, gli spettacoli teatrali delle scuole di Ceccano e del Centro sociale Colle Ameno di Pofi, una serata con Federico Palladini con la Banda della Scolopendra, il Te Deum di Charpentier a cura del Coro Josquin Des Pres, il concerto all’organo Catarinozzi 1736 del m° Paradell Solé, già organista della Cappella Sistina, la serata dedicata alla musica e all’arte dei de’ Ceccano, quella per S. Francesco nell’VIII centenario della morte, con la partecipazione di quanti hanno avuto a che fare con il musical Forza Venite Gente, ispirata dal poverello d’Assisi, Un palco all’opera con i solisti del Coro Josquin Des Pres, Daniele Ingiosi con il suo bandaneon, gli Ika Brothers per una serata straordinaria, i concerti della Banda Giovanile di Ferentino, dell’Orchestra di fiati di Ferentino e dell’Amaseno Harmony Show Band. Il Festival è organizzato dalla Proloco di Ceccano con la Rete delle Associazioni. Il comune di Ceccano lo ha inserito nella programmazione delle attività estive.