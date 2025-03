Ceccano, arriva il Festival Francesco Alviti, edizione n. 17, partita l’organizzazione

Ad oggi sono già previsti e confermati i concerti dell’Orchestra e del Coro del Liceo di Ceccano, lo spettacolo teatrale dello stesso Liceo, il concerto del Coro Alpino della SAT di Ala (Tn), quello di Federico Palladini con la Banda della Scolopendra, il Te Deum di Charpentier a cura del Coro Josquin Des Pres, il concerto all’organo Catarinozzi 1736, del m° Paradell, già organista della Cappella Sistina, la serata dedicata alla musica del sec. XIII dei de’ Ceccano, con la presentazione delle melodie rintracciate nelle coperte in pergamena dei notai dell’archivio di Frosinone, i concerti a cura del Conservatorio di Frosinone, la serata dedicata all’opera con i solisti del Josquin Des Pres e i concerti della banda Giovanile di Ferentino, dell’Orchestra di fiati di Ferentino e dell’Amaseno Harmony Show Band. E’ in pieno svolgimento la preparazione del Festival Francesco Alviti, festa della musica e dell’amicizia, giunto all’edizione n. 17, allo scopo di commemorare la scomparsa a 22 anni del giovane percussionista Francesco Alviti. Il Festival vede ogni anno avvicendarsi, in Piazza San Giovanni, centinaia di musicisti che si radunano per l’amicizia che li lega a Francesco. Il Festival è organizzato dalla Proloco di Ceccano, insieme alla rete delle Associazioni ed in particolare all’Associazione Francesco Alviti. Come ogni anno, la Piazza S. Giovanni ospiterà i concerti nel prossimo mese di Giugno. Il Festival gode del patrocinio del Conservatorio Statale di Musica Licinio Refice di Frosinone, della Regione Lazio e dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e del Comune di Ceccano. Il direttore artistico del festival è il m° Mauro Gizzi, direttore del Conservatorio di Frosinone.

Correlati