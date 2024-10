Ceccano – Arresto Sindaco Caligiore, Progresso Fabraterno:”chiediamo con fermezza le dimissioni immediate della maggioranza consiliare”

A seguito alle recenti notizie riguardanti le indagini che vedono coinvolto il Sindaco Roberto Caligiore e che hanno portato al suo arresto, esprimiamo forte preoccupazione e confidiamo nella magistratura per fare chiarezza su questa vicenda che ha sconvolto la nostra Città. Notizie di questo tipo compromettono l’immagine di Ceccano e generano un clima di sfiducia che allontana i cittadini dalle istituzioni. Poiché in un momento così delicato è imprescindibile garantire trasparenza e dimostrare responsabilità, ci troviamo in disaccordo con la decisione della Vicesindaca e della Giunta comunale di andare avanti. Pertanto, chiediamo con fermezza le dimissioni immediate della maggioranza consiliare. Riteniamo che rassegnare le dimissioni sia un passo necessario per garantire un processo di rinnovamento e restituire alla comunità ceccanese la trasparenza e la serenità di cui merita. Confidiamo nel buonsenso della maggioranza consiliare e ci rimettiamo all’iter giudiziario che si svolgerà nel periodo a venire. Foto archivio

Progresso Fabraterno

