Ceccano – Arrestato un 35enne per furto aggravato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frosinone hanno arrestato un 35enne italiano con precedenti specifici che aveva sottratto il borsello contenente 150 euro ad una signora. A mezzogiorno circa una donna di circa 70 anni, che in quel momento stava aspettando l’arrivo di un autobus a via Marittima, è stata avvicinata dall’uomo che ha tentato di sottrarle la borsa. Di fronte alla resistenza opposta dalla signora, il 35enne non ha esitato a metterle una mano nella stessa borsa e a prendersi il borsello per poi darsi alla fuga. La donna non si è tuttavia persa d’animo e ha tenacemente rincorso l’uomo. Alla scena ha assistito, basito, anche un cittadino, che ha immediatamente allertato la centrale operativa dei Carabinieri di Frosinone.

Sul posto sono giunti immediatamente i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Frosinone, in quel momento erano impegnati in un servizio di perlustrazione, che hanno bloccato l’uomo. Quest’ultimo, nel disperato tentativo di alleviare la sua posizione, ha cercato di disfarsi dei soldi, nascondendoli sotto un’autovettura in sosta, e del borsello, lanciato sul cofano di un’altra automobile parcheggiata poco lontano. I militari hanno notato l’atteggiamento del 35enne e, dopo aver recuperato e restituito alla vittima i soldi ed il borsello contenente i suoi documenti, hanno proceduto al suo arresto per furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Frosinone. Nel corso nel successivo rito per direttissima, l’Ufficio GIP presso il Tribunale di Frosinone, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire dalla sua abitazione nell’arco temporale notturno. I Carabinieri, inoltre, stanno verificando se l’uomo sia stato coinvolto in ulteriori furti avvenuti negli ultimi giorni.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA