Ceccano – Arrestato 21enne dai domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Ceccano (FR) hanno arrestato un 21enne, di origine rumene, noto alle forze di polizia, in esecuzione di una ordinanza di ripristino della detenzione in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Bologna.I militari della Stazione di Ceccano, rintracciato l’uomo che si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la sostituzione della misura in atto con quella della detenzione in carcere. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dall’A.G. con il regime della detenzione domiciliare che, prontamente accertate e segnalate dai Carabinieri della Stazione di Ceccano, hanno indotto la Corte di Appello ad emettere il provvedimento di revoca. L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone

