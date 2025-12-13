Ceccano – Approvate in Giunta le tariffe servizi scolastici comunali – anno 2026.

Approvate con delibera di Giunta Comunale le nuove tariffe di mensa scolastica e scuolabus, in vigore dal 01/01/2026 e comunque alla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze.Pagare meno, per pagare tutti e per garantire servizi pubblici adeguati: questo l’obiettivo ultimo.Come anticipato a più riprese è stato profondamente revisionato lo schema di tariffazione per il Trasporto Pubblico Scolastico, attraverso l’armonizzazione progressiva delle fasce di reddito ISEE. In sostanza chi ha meno paga meno, chi ha di più paga di più, nel rispetto del principio costituzionale della progressività e attraverso una riduzione concreta delle nuove tariffazioni, in confronto con il passato.

Qualche esempio:

si passa da 8 fasce ISEE di compartecipazione alle spese a 10 fasce;

è ampliata la fascia di esenzione totale che passa da ISEE “da € 0 a € 2.000” a ISEE “da € 0 a € 5.000”;

una famiglia con reddito ISEE pari a € 6.000 sosterrà per il primo figlio una spesa annuale pari a € 190,00 contro i € 225,00 previsti precedentemente;

una famiglia con reddito ISEE pari a 12.000 euro sosterrà per il primo figlio una spesa annuale pari a € 244,00 contro i € 270,00 previsti precedentemente;

una famiglia con reddito ISEE pari a 31.000 euro sosterrà per il primo figlio una spesa annuale pari € 326,00 contro i € 405,00 previsti precedentemente;

resta la riduzione del 50% prevista per il secondo figlio;

resta l’esenzione totale per il terzo figlio (e oltre) e per alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3;

resta la divisione in 10 rate a cadenza mensile con cui le famiglie potranno pagare il dovuto.

L’impegno è teso a sostenere in modo compiuto i nuclei familiari ceccanesi con la riattivazione di un servizio pubblico di primaria importanza, con l’adozione di tariffe più sostenibili, specie per le fasce di reddito meno abbienti. Sarà possibile effettuare le iscrizioni per il Servizio di TPS sulla piattaforma dedicata (la stessa in uso per il servizio mensa scolastica) a partire da venerdì 12 dicembre 2025.

Con ulteriore deliberazione sono state apportate altresì modifiche alla tariffazione adottata per il servizio mensa scolastica anche se meno sostanziali e comunque finalizzate all’alleggerimento del peso del costo sulle famiglie.

Qualche esempio:

si passa da 8 fasce ISEE di compartecipazione alle spese a 9 fasce;

resta la fascia di esenzione totale con ISEE “da € 0 a € 4.000”;

è stata aggiunta la fascia ISEE da € 20.000,01 a € 25.000,00” per cui è stato previsto un adeguamento della tariffa a € 4,60 a pasto e blocchetto da 25 pasti pari a € 115,00 (e non più € 4,90 a pasto e blocchetto da 25 pasti pari a € 122,50);

è stata aggiunta la fascia ISEE “da € 25.000,01 a € 30.000,00” per cui è stato previsto un adeguamento della tariffa a € 4,70 a pasto e blocchetto da 25 pasti pari a € 117,00 (e non più € 4,90 a pasto e blocchetto da 25 pasti pari a € 122,50).

La tariffazione del servizio mensa sarà ulteriormente, radicalmente revisionata nei prossimi mesi, in armonia con quanto già fatto con il TPS, e comunque alla conclusione del rinnovo dell’appalto del servizio, attualmente in dirittura di arrivo; nell’ottica politica di quest’Amministrazione comunale tutta, di attivare maggiore sostegno a garanzia della continuità del diritto allo studio di tutti gli alunni e gli studenti ceccanesi.

In generale inoltre, tutte le revisioni sono dirette a superare il divario di coerenza tra i valori ISEE del 2014/2015 rispetto a quelli odierni, anche in considerazione delle effettive modifiche apportate alla base di calcolo dello stesso ISEE; le soglie ISEE previste nelle tariffazioni per i servizi della scuola e in vigore fino a dicembre 2025, sono state determinate proprio nel 2014/2015 e mai più riviste, non risultano per questo più adeguate poiché collegate ad una situazione socio-economica del paese profondamente mutata.