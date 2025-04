Ceccano, apertura comitato candidato a Sindaco Ugo Di Pofi: “Benvenuti nella nostra casa”

” Ugo Di Pofi candidato a Sindaco di Ceccano: “Benvenuti nella nostra casa”

Ugo Di Pofi annuncia ufficialmente l’apertura del suo comitato con lo slogan “Benvenuti nella nostra casa”, un messaggio chiaro che pone al centro accoglienza, partecipazione e condivisione.

La presentazione si è tenuta in un luogo simbolico: uno spazio centrale, aperto a tutti, scelto per rappresentare in modo tangibile il cuore del progetto civico. Uno spazio che vuole essere punto d’incontro, ascolto e confronto.

“Abbiamo voluto iniziare da qui – ha dichiarato Di Pofi – perché crediamo in una politica fatta di presenza reale e costante, di porte aperte, di dialogo. Accoglieremo ogni cittadino, ogni problematica, ogni proposta con la volontà di costruire insieme un programma condiviso, concreto e innovativo”.

Lo slogan “Benvenuti nella nostra casa” non è solo un simbolo della campagna elettorale, ma una promessa per il futuro: “Useremo le stesse parole anche a Palazzo Antonelli – conclude Di Pofi – perché quel luogo tornerà ad essere davvero la casa di tutti i ceccanesi”. “