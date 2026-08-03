Ceccano, aperte le iscrizioni alla mensa scolastica: ecco come presentare la domanda e ottenere le agevolazioni

CECCANO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni online per il servizio di mensa scolastica relativo al prossimo anno scolastico. Il Comune di Ceccano ha avviato la procedura che consentirà alle famiglie di richiedere l’accesso al servizio direttamente attraverso il portale istituzionale.

Le domande dovranno essere presentate accedendo al sito del Comune, nella sezione “Servizi”, selezionando la voce “Richiedere iscrizione alla mensa scolastica”. Per completare correttamente la procedura è disponibile un manuale d’uso consultabile sulla piattaforma.

La gestione dei buoni pasto avverrà in modalità elettronica tramite il sistema PagoPA, mentre per usufruire delle tariffe agevolate o dell’esenzione sarà necessario allegare l’attestazione ISEE completa.

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che sono previste riduzioni per i nuclei familiari con più figli iscritti al servizio, nell’ottica di sostenere le famiglie e favorire l’accesso alla refezione scolastica.

Si invitano i genitori a presentare la domanda entro i termini previsti, così da garantire l’attivazione del servizio fin dall’inizio dell’anno scolastico.