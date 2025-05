Ceccano: Annalisa Corrado incontra i cittadini per Andrea Querqui sindaco

Si svolgerà da Sinestesia a Ceccano in via Fabrateria Vetus domenica 18 Maggio alle ore 11 l’incontro con l’On.Annalisa Corrado in supporto della candidatura a sindaco di Andrea Querqui.

Annalisa Corrado è ingegnera, ecologista e attivista climatica. È responsabile dello sviluppo di progetti innovativi presso la società AzzeroCO2, e delle attività tecniche dell’associazione Kyoto Club. Insieme ad Alessandro Gassmann ha ideato il progetto #GreenHeroes. Ospite in qualità di esperta della trasmissione Geo di Rai 3, è autrice del saggio Le ragazze salveranno il mondo (2020). Ha lavorato per il ministero dell’ambiente nella divisione per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Attualmente è europarlamentare e responsabile nazionale della conversione ecologica del partito democratico.

La cittadinanza è invitata a partecipare.