Ceccano, Andrea Ruggeri alla guida della Rete d’Impresa

La Rete d’Impresa di Ceccano riparte con un nuovo presidente. È Andrea Ruggeri il nuovo coordinatore del sodalizio, eletto nel corso della riunione del direttivo convocata nell’aula consiliare del Comune, alla presenza della consigliera delegata alle Attività Produttive, Maura, che ha promosso e accompagnato il percorso di rinnovo degli organi.

L’assemblea ha segnato un momento importante per il rilancio della Rete, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra commercianti, artigiani e amministrazione comunale. Insieme al presidente sono stati eletti anche i componenti del nuovo direttivo: Adriano Rea come vicepresidente, Michael De Santis segretario e Mario Sodani tesoriere.

Durante l’incontro è stato ribadito l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le attività economiche locali attraverso progetti condivisi e la partecipazione a bandi dedicati alle reti d’impresa. Tra le opportunità illustrate anche la possibilità di accedere a finanziamenti fino a 80 mila euro per iniziative di rilancio del commercio e di rigenerazione del centro cittadino.

«L’obiettivo – è stato sottolineato – è costruire un collegamento stabile tra imprese e Comune, creando una rete capace di valorizzare il tessuto economico locale e offrire nuove opportunità di crescita».

Con il rinnovo del direttivo si apre quindi una nuova fase per la Rete d’Impresa di Ceccano, chiamata a trasformare la collaborazione tra operatori economici in progetti concreti per lo sviluppo e la competitività del territori