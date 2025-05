Ceccano: Andrea Querqui vince al primo turno, il centrodestra ko

Andrea Querqui è il nuovo sindaco di Ceccano , eletto al primo turno nelle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. La sua vittoria segna una svolta significativa per la città, dopo anni di amministrazione di centrodestra e una crisi istituzionale culminata con l’arresto dell’ex sindaco Roberto Caligiore per presunte tangenti legate agli appalti PNRR .

Una coalizione ampia e coesa

La candidatura di Querqui è stata sostenuta da una coalizione di centrosinistra che ha incluso il Partito Democratico, il Partito Socialista Italiano, Alleanza Verdi e Sinistra, l’associazione “Progresso Fabraterno”, la lista civica “Querqui Sindaco” e il Movimento 5 Stelle . Un elemento chiave per l’unità della coalizione è stato il passo indietro di Emanuela Piroli, ex consigliera comunale del PD, che ha rinunciato alla propria candidatura per favorire la coesione del centrosinistra .

Un programma incentrato su trasparenza e legalità

Il programma di Querqui ha posto al centro la trasparenza negli appalti, il rispetto del Codice dei Contratti, la legalità come pilastro dell’amministrazione e una gestione della cosa pubblica orientata al bene comune . Durante la campagna elettorale, sono stati organizzati incontri pubblici per discutere temi fondamentali come sport e cultura, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e creare nuove opportunità per i cittadini .

Un nuovo inizio per Ceccano

La vittoria di Andrea Querqui rappresenta un nuovo inizio per Ceccano, con l’auspicio di un’amministrazione trasparente, partecipativa e orientata al rilancio della città. La sfida ora sarà quella di tradurre le promesse elettorali in azioni concrete, affrontando le problematiche ereditate dalla precedente amministrazione e lavorando per il benessere della comunità.