Ceccano, Andrea Querqui: “Il castello dei conti è stato acquistato dal Centro-sinistra”

Bisogna essere onesti intellettualmente Il castello dei Conti di Ceccano è stato acquistato da amministrazione di Centro Sinistra.

Va ricordato che il comune di Ceccano aveva manifestato pubblicamente la disponibilità ad acquisire il Castello dei Conti De Ceccano al patrimonio pubblico della città e questo aveva fatto desistere la concorrenza da parte dei privati per l’acquisto del Castello. Il Castello dei Conti, fu acquistato nel 1997 dal Comune di Ceccano per una cifra di 384 milioni di lire, pari a circa 198.000 euro. Grazie all’acquisizione del Castello all’asta pubblica, l’amministrazione comunale ottenne il possesso del bene liberato dalle ipoteche eventualmente presenti e che nei decenni precedenti non aveva consentito di concludere le trattative con i privati che si erano succeduti nella proprietà del Castello a partire dal 1974, anno di dismissione a carcere mandamentale dei locali del Castello dei Conti De Ceccano. Il Comune, una volta acquisito il possesso del Castello dei Conti, assunse come priorità quella di restituire la bellezza perduta all’antico Castello simbolo di Ceccano. Attraverso un rapido iter, la Giunta municipale, con delibera n.355 del 21 luglio del 2000, approvò il progetto preliminare di ristrutturazione del Castello; il progetto definitivo venne approvato con una delibera della Giunta comunale del 1 settembre 2000, attraverso lo stralcio dell’importo di 2 miliardi di lire (pari a 1.032.913, 80); infine, con delibera della Giunta comunale n. 331 del 3 agosto 2001, fu approvato il progetto esecutivo della ristrutturazione, di pari importo del progetto definitivo, completo di tutte le autorizzazioni e i nulla osta degli enti competenti. I lavori di ristrutturazione iniziarono il 27 novembre 2001 per concludersi, come da verbali, il 30 dicembre 2002. Inutile arrampicarsi sugli specchi : Il castello è chiuso al pubblico da circa due anni e lo stesso ed è finito al centro dell’inchiesta sui fondi del pnrr che ha portato l’arresto del sindaco e a due assessori della sua giunta indagati. I cittadini sapranno capire la differenza tra le varie amministrazioni.

