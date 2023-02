Ceccano, Andrea Querqui: “Emozionante ricevere i dati elettorali della mia città”

È stata un’emozione incredibile ricevere i risultati di Ceccano. Mi riempie di orgoglio e speranza sapere che 1843 ceccanesi abbiano espresso la preferenza nei miei confronti.

I dati definitivi dello spoglio hanno superato ogni aspettativa: abbiamo incassato ben 6403 preferenze totali.

Ringrazio tutti i cittadini e gli Amministratori che hanno appoggiato la mia candidatura, resa possibile dal PD provinciale di Frosinone, che ha scelto di credere in me.

Sono contento di come abbiamo lavorato in questo mese, nonostante il risultato regionale. Ma ciò che lascia l’amaro in bocca è, ancora una volta, l’impressionante dato sull’astensionismo.

Circa la metà degli elettori ha deciso di non recarsi alle urne. Questa è la testimonianza del disinteresse e della delusione dei cittadini di fronte alla politica, percezione che va capovolta tramite personaggi onesti e azioni utili per la collettività.

Al netto di ciò, non posso ignorare il risultato di Ceccano, che è una boccata di freschezza per il centrosinistra.

I miei concittadini ceccanesi mi hanno reso il primo eletto nella nostra Città, dove il Partito Democratico si attesta quasi al 30%, a distanza di solo un punto percentuale da Fratelli d’Italia, partito della maggioranza consiliare.

Il risultato per il PD è nettamente migliorato, rispetto alle scorse elezioni politiche di settembre.

Il Candidato di FdI, sostenuto dal Sindaco e dall’intera maggioranza, si posiziona secondo, sotto di circa 1506 preferenze. Questa è la testimonianza del rinnovamento che sta avvenendo a Ceccano, grazie al lavoro di squadra e all’impegno di tutte e tutti.

Per questo, voglio ringraziare le mie colleghe e amiche in Consiglio comunale, Emanuela Piroli e Mariangela De Santis, le liste civiche Cives e Nuova Vita, i ragazzi e le ragazze di Progresso Fabraterno.

Infine, voglio complimentarmi con la mia compagna di viaggio Sara Battisti, che è stata riconfermata Consigliera regionale. Sono certo che porterà le nostre istanze in Consiglio, con la determinazione e il coraggio che la caratterizzano.

COMUNICATO STAMPA Andrea Querqui – Foto archivio