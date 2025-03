Ceccano, Amministrative; Querqui:”orgoglioso della mia squadra, che raccoglie l’esperienza della vita partitica, ma anche la freschezza dei giovani”

Voglio ringraziare tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato all’evento, esprimendo sostegno e fiducia verso la mia candidatura e la nostra coalizione.Sono orgoglioso della mia squadra, che raccoglie l’esperienza della vita partitica, ma anche la freschezza dei giovani e le competenze della società civile. Vogliamo vincere perché siamo una squadra seria e unita, con un programma realizzabile e ben strutturato, non solo a causa delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto Ceccano.Abbiamo discusso ore per costruire un bel progetto per Ceccano, verificando la fattibilità di ogni singolo punto. Non vogliamo fare vuote promesse ai cittadini, ma guadagnare la loro fiducia tramite l’impegno e la trasparenza. In molti mi dicono che sarà difficile amministrare dopo ciò che è successo, ma sono convinto che con l’esperienza, l’unione delle competenze e la serietà si possa fare!

