Ceccano, amministrative: Querqui riunisce la coalizione e guarda avanti con fiducia

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

L’incontro di venerdì sera tra i rappresentanti della coalizione a sostegno di Andrea Querqui segna un passo avanti nella definizione delle alleanze in vista delle elezioni amministrative di Ceccano. Il candidato sindaco si è mostrato sereno e fiducioso: “È andata bene, sono sicuro che andrà ancora meglio”, ha dichiarato dopo la riunione.

Una coalizione sempre più ampia

Dopo il passo indietro di Emanuela Piroli, il Partito Democratico ha confermato il pieno sostegno a Querqui, così come il PSI, i Verdi e anche il gruppo di Fabraterno. A questi potrebbero presto aggiungersi Sinistra Italiana e la lista che il consigliere Provinciale Luigi Vacana sta costruendo con il collettivo Ceccano 2030.

Sebbene non presenti all’incontro, l’ex sindaco Manuela Maliziola e la consigliera uscente Mariangela De Santis, con il suo gruppo Nuova Vita vicino al Movimento 5 Stelle, non sono ancora fuori dai giochi. Querqui si dice ottimista: “Credo ci sia ancora tempo per un allargamento della coalizione. Il loro contributo sarebbe fondamentale”.

Programma condiviso e strategie future

Durante la riunione, durata circa un’ora e mezza, si è discusso principalmente della costruzione del programma elettorale. Querqui ha ribadito la sua visione per Ceccano ma ha sottolineato l’importanza di un programma condiviso: “Va scritto tutti insieme, quando la coalizione sarà completa e definitiva, per permettere a tutti di contribuire alle priorità da affrontare”.

Nei prossimi giorni, una squadra composta da due o tre esponenti per ciascun gruppo inizierà a lavorare sul programma. Intanto, si lavora alla definizione delle liste, che secondo Querqui sono già a buon punto e potrebbero essere chiuse a breve.

Verso il voto, tra strategie e tempi incerti

Se il tempo stringe, forse meno del previsto: circolano voci su un possibile slittamento del voto alla quarta settimana di maggio, il che potrebbe dare più margine alla coalizione per definire alleanze e strategie.

Resta da vedere se gli ultimi tasselli andranno al loro posto, ma Querqui sembra sicuro di una cosa: il progetto per Ceccano è in costruzione e punta a essere il più inclusivo possibile.