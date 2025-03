Ceccano, amministrative: lo strappo di Giovannone e le strategie del centrodestra

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

A pochi giorni dalle primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a Ceccano, si consuma uno strappo politico significativo. Fabio Giovannone, ex consigliere comunale e già presidente del Consiglio, ha deciso di non partecipare alla consultazione di domenica prossima, rivendicando però la sua appartenenza all’area politica di riferimento.

Una posizione che ha innescato un duro botta e risposta con il presidente cittadino di Fratelli d’Italia, Rino Liburdi. Quest’ultimo, commentando anche il passo indietro dell’ex vicesindaco Federico Aceto, ha dichiarato senza mezzi termini che l’assenza di Giovannone dalle primarie lo pone “fuori dal perimetro del centrodestra”.

Giovannone: “No alle imposizioni dall’alto”

Dal canto suo, Giovannone respinge questa lettura e contrattacca: “Noi siamo il centrodestra. Siamo l’alternativa alla destra delle imposizioni”. Secondo l’ex consigliere, la decisione di non partecipare alle primarie deriva da un confronto già avviato da tempo con esponenti del centrodestra e realtà civiche locali, alla ricerca di una candidatura a sindaco che rompesse con le logiche tradizionali della politica.

Giovannone sottolinea come la coalizione fosse già strutturata con quattro liste e accusa alcuni esponenti di voler imporre decisioni senza un reale confronto interno. “Solo per aver provato a spiegare questa nostra posizione, siamo stati etichettati come malpancisti” aggiunge, ribadendo di non aver mai chiuso la porta al dialogo.

Scenari futuri: verso il ballottaggio?

Lo scontro interno al centrodestra ceccanese potrebbe avere ripercussioni sul risultato elettorale. Se la spaccatura non dovesse ricomporsi, il rischio è quello di un centrodestra diviso, con una parte che seguirà la candidatura uscita dalle primarie e un’altra che potrebbe convergere su un’alternativa. Sullo sfondo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un ballottaggio.

Domenica le primarie daranno un primo verdetto, ma la partita politica a Ceccano sembra essere ancora tutta da giocare.