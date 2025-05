Ceccano, amministrative: il candidato Fabio Giovannone lancia il sondaggio ambientale APAIM

“L’ambiente è una priorità”, sostiene la lista Savoni per Giovannone.

Parte da Ceccano un’iniziativa che intreccia ambiente, salute pubblica e partecipazione civica. Il candidato sindaco della coalizione civica di area centrodestra, Fabio Giovannone, ha annunciato l’avvio del sondaggio online promosso dall’Associazione dei Pazienti Italia Melanoma (APAIM), intitolato “Prevenzione ambientale. Secondo i cittadini di Ceccano e della Valle del Sacco”.

L’iniziativa, sostenuta dalla lista “Savoni per Giovannone”, vede in prima linea la biologa Antonella Del Brocco, candidata al Consiglio comunale e consigliere dell’APAIM. Attraverso un questionario accessibile con il proprio indirizzo email, i cittadini potranno esprimere il loro punto di vista sullo stato ambientale e sulla percezione della salute nella città di Ceccano e in tutta la Valle del Sacco. Le risposte resteranno anonime e saranno utilizzate esclusivamente a fini statistici.

“Questo sondaggio – ha dichiarato Fabio Giovannone – rappresenta un primo passo per comprendere meglio i bisogni e le preoccupazioni dei cittadini in materia ambientale. Vogliamo costruire politiche basate sull’ascolto e sulla partecipazione”.

Dello stesso avviso anche Alessandro Savoni, già consigliere delegato e assessore “L’ambiente è una priorità. Ceccano ha bisogno di un’amministrazione che metta al centro la salute dei cittadini e il rispetto del territorio”.

L’iniziativa si inserisce nel programma della coalizione che punta a rilanciare Ceccano con un’attenzione particolare ai temi ambientali, troppo spesso trascurati in passato.